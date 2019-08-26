APIC : نتفهم تحرّك اصحاب المحطات ونقابة الصهاريج تجاه موضوع سعر صرف الدولار

أكد تجمّع الشّركات المستوردة للنّفط في لبنان APIC أنه يمثّل الشّركات المستوردة والمخزّنة والموزِّعة للمشتقات النفطية في لبنان ، وهو مرخّص من قبل المراجع الرسمية المختصّة بموجب علم وخبر رقم 51 / أد تاريخ 2 اذار 2007 .
وأكد التجمع أن " الشّركات المستوردة للنّفط في لبنان هي جميعها شركات لبنانيّة او أجنبيّة مسجّلة في لبنان موضوعها استيراد وتخزين وتوزيع المشتقّات النفطيّة للسّوق المحلّيّة كما ينص النّظام التّأسيسي للتجمّع APIC والمصدّق عليه من قبل وزارة الدّاخليّة والبلديّات"، مبديا تفهمه لـ "تحرّك نقابة المحطات واصحاب المحطات ونقابة الصهاريج واصحاب الصهاريج والموزّعين تجاه موضوع سعر صرف الدولار"، متمنيا على "الجهات المعنية اعادة النظر بالموضوع بأسرع وقت ممكن والعمل لايجاد الحل تفاديا لأي انعكاسات سلبية على القطاع والمستهلك".
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