الحسن: جهاز الامن العام هو واجهة مشرقة للبنان

اشارت وزيرة الداخلية ​ريا الحسن​ في تصريح لها عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ إلى أن "الكفاءة والإدارة المؤسساتية والتفاني بالخدمة هي الجواز الذي يدخل ​الأمن العام​ ال​لبنان​ي بواسطته الى قلوب اللبنانيين"، مضيفة:"جهاز الأمن العام نفتخر به وهو واجهة مشرقة للبنان، ونموذج ناجح نطمح ان يتعمم".



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