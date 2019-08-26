لجنة الدفاع والداخلية ناقشت تحديث قانون المعلومات

عُقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن ​لجنة الدفاع الوطني​ والداخلية والبلديات برئاسة النائب ​سمير الجسر​. ولفت الجسر إلى أنه "ناقشت اللجنة الفرعية لتحديث قانون المعلومات خطة عمل اللجنة وجدول عملها ومن ضمنه وهو الاساس في عملها البت باقتراحات القوانين المقدمة لتعديل مواد في ​قانون البلديات​ واستمعت الى ممثل المنظمة الدولية للتقرير من الديمقراطية غدير العلايلي، وحدد هذا الموضوع ثم قررت اللجنة ان تبدأ بدرس اقتراح قانون النائب ​سامي الجميل​ وباشرت بدرس المواد الثلاثة الاولى على ان تستكمل ​النقاش​ في الجلسة المقبلة".

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