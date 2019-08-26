شهيب استقبل وفدا من الأساتذة الثانويين الناجحين بمجلس الخدمة: ندعم مطالبكم المحقة

إستقبل وزير التربية أكرم شهيب وفدا من الأساتذة الثانويين الناجحين في مباراة مجلس الخدمة المدنية، الذين طالبوا بالدخول إلى كلية التربية تمهيدا لحيازة الكفاءة والدخول إلى الملاك وطرحوا أيضا موضوع النقص السنوي في أعداد الأساتذة بسبب بلوغ سن التقاعد.
وأكد شهيب للوفد وقوفه إلى جانب المطالب المحقة التي يطرحونها، مشيرا إلى أن "المدارس الرسمية سوف تستقبل كل طالب علم إنطلاقا من التزامنا بمبدأ التعليم للجميع، وبالتالي لن يبق أي تلميذ خارج مقاعد الدراسة مهما كانت القرارات التي تمنع استقطاب أساتذة جدد، نظرا إلى تطبيق قانون منع التوظيف".
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