افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا بأن "الخبير العكسري انهى كشفه على المجسمات التي تم الاشتباه بها عند مقام النبي ساري على طريق ​عدلون​، والتي هي عبارة عن دميتين منصوبتين قرب لوحة اعلان، وقد تبين خلوهما من اي مواد متفجرة، وتجري ​القوى الامنية​ تحقيقا لمعرفة الهدف من وضعهما في المكان".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: المجسمات التي عُثر عليها على طريق عدلون خالية من اي مواد متفجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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