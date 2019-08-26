تابع رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في ​قصر بيت الدين​ التطورات التي استجدت بعد ​العدوان الإسرائيلي​ الذي استهدف فجر امس الاحد ​الضاحية الجنوبية​ من ​بيروت​ بالإضافة الى التحقيقات الجارية في هذا الصدد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس عون تابع التطورات التي استجدت بعد العدوان الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.