الكمارك تعلن ضبط ٨ سيارات معدة للتهريب في كمرك ام قصر الشمالي

أعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاثنين، عن تمكن السلطة الكمركية في مركز كمرك ام قصر الشمالي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية من ضبط ٨ سيارات معدة للتهريب دون الموديل المسموح باستيراده .
وذكرت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ذات المركز وبجهود استثنائية من موظفي كمرك ام قصر الشمالي قاموا بضبط حاوية بداخلها سكائر مخفية خلف مواد منظفات في محاولة لتهريبها خلافا للضوابط والتعليمات النافذة، فيما اعلن المركز عن تحقيقه ايراداً يومياً امس الاحد، قارب الملياري دينار".
وأكدت الهيئة على" اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات اعلاه حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".
وأكدت الهيئة على" اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات اعلاه حسب قانون الكمارك رقم ٢٣ لسنة ١٩٨٤ النافذ".
وكانت الهيئة قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن ضبط سيارتين دون الموديل المسموح باستيراده في مركز كمرك طريبيل الحدودي.
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