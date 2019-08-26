الاستخبارات العسكرية تخترق وتفكك خلية إرهابية في الموصل

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن اختراق وتفكيك خلية إرهابية في مدينة الموصل، فيما أشارت إلى أن أحد عناصر الخلية كان مسؤولاً عن سرقة النفط من مصفى القيارة وتهريبه إلى داعش في سوريا.
وذكرت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "بعملية استخبارية نوعية، تمكنت مفارز قسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبالتعاون مع استخبارات فوج مغاوير القيادة من اختراق وتفكيك خلية إرهابية والقبض على الرؤوس الثلاث المدبرة لها في مناطق حي سومر بالجانب الأيسر وجنوب القيارة بالجانب الأيمن من الموصل وقد اتخذ عناصر الخلية جانبي الموصل مسرحا لتحركاتهم بقصد التمويه وصعوبة اختراقهم".
وأضافت أن "المعتقلين هم من العناصر التي عرفت بقيامها بعدة أعمال إرهابية وتخريبية في المحافظة حيث كان أحد عناصرها مسؤولا عن سرقة النفط من مصفى القيارة وتهريبه إلى داعش في سوريا والآخر عمل مسؤولا عن حفر الخنادق والانفاق وكذلك كانوا من العناصر الامنية الفعالة في قاطع البعاج واندس بعضهم بين النازحين في مخيم الهول".
وأوضحت المديرية، أن "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض اصولية وفق احكام المادة ٤ إرهاب".
وأضافت أن "المعتقلين هم من العناصر التي عرفت بقيامها بعدة أعمال إرهابية وتخريبية في المحافظة حيث كان أحد عناصرها مسؤولا عن سرقة النفط من مصفى القيارة وتهريبه إلى داعش في سوريا والآخر عمل مسؤولا عن حفر الخنادق والانفاق وكذلك كانوا من العناصر الامنية الفعالة في قاطع البعاج واندس بعضهم بين النازحين في مخيم الهول".
وأوضحت المديرية، أن "جميع أفراد الخلية من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض اصولية وفق احكام المادة ٤ إرهاب".
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