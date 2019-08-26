الخارجية: سنتخذ كافة الاجراءات الدبلوماسية للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق

أعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، أنها ستتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق. وقالت الوزارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "ستتخذ كافة الإجراءات الدبلوماسية والقانونية اللازمة من خلال الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومن خلال التواصل مع الدول الشقيقة والصديقة للتصدي لأي عملٍ يخرق سيادة العراق وسلامة أراضيه".



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