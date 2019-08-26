بالصور.. حريق ثان يستهدف قطاع الدواجن في العراق خلال 19 يوما

اعلنت رابطة مربي الدواجن في العراق، الاثنين، عن اندلاع حريق في مشروع دواجن حي الوحدة التابع لشركة بغداد، فيما اشارت الى ان الحادث هو الثاني من نوعه الذي يستهدف قطاع الدواجن بالعراق خلال 19 يوما.

وقال رئيس الرابطة عماد الاسدي في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم في شركة بغداد مشروع دواجن حي الوحدة، ما ادى الى الحاق اضرار مادية كبيرة ونفوق المئات من الدواجن"، مبينا ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق".

واضاف ان "خسائر حريق هذا المشروع كبيرة والتي تقدر من 4 الى 5 مليار"، مشيرا الى ان "الهدف من ذلك هو بث الرعب لدى الشركات التي تريد ان تستثمر بالعراق".

وتابع الاسدي ان "من قام بهذه العملية هي مافيات مستفيدة من الاستيراد والتي ضربت مصالحها"، موضحا انه "بعد نهاية الاستيراد وايقاف عمليات الاستيراد بدأت هذه الاعمال الارهابية".

واكد الاسدي ان هذا الحريق هو الثاني الذي يستهدف قطاع الدواجن في العراق خلال 19 يوما"، مطالبا رئيس الوزراء والجهات المعنية بـ"فتح تحقيق عاجل ومحاسبة مرتكبي هذه الاعمال التي تضرب الاقتصاد المحلي".

وافاد مصدر محلي في محافظة الديوانية، في السابع من اب الحالي، باندلاع حريق في مشروع دواجن الديوانية، مبينا ان الخسائر كانت فادحة، فيما اشار الى انه تم فتح تحقيق بملابسات الحادث.

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