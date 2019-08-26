مصرع شخص بإنهيار سلم عمارة سكنية في ميسان 'صور'

افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شخصا لقي مصرعه بإنهيار سلم عمارة سكنية في ميسان.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سلم عمارة سكنية في منطقة العمارات الصناعية بميسان انهار بشكل كامل، ما ادى الى مصرع احد الاشخاص".

واضاف ان "فرق الدفاع المدني في مركز الثورة بمديرية دفاع مدني ميسان تمكنت من انتشال الجثة واخراجها من تحت الركام ونقلها الى الطب العدلي "، مشيرا الى ان "سبب انهيار سلم العمارة يعود الى قدم البناء وتهالكه".

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