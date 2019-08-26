- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
افاد مصدر امني، الاثنين، بأن شخصا لقي مصرعه بإنهيار سلم عمارة سكنية في ميسان.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "سلم عمارة سكنية في منطقة العمارات الصناعية بميسان انهار بشكل كامل، ما ادى الى مصرع احد الاشخاص".
واضاف ان "فرق الدفاع المدني في مركز الثورة بمديرية دفاع مدني ميسان تمكنت من انتشال الجثة واخراجها من تحت الركام ونقلها الى الطب العدلي "، مشيرا الى ان "سبب انهيار سلم العمارة يعود الى قدم البناء وتهالكه".
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع شخص بإنهيار سلم عمارة سكنية في ميسان 'صور' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.