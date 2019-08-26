وثيقة تؤكد أحقية جيلوان حمد في تمثيل أسود الرافدين

يذكر أن حمد عراقي الجنسية ونشأ ومثل منتخبات الفئات العمرية في السويد، إلا أنه أكمل أوراقه الثبوتية العراقية.

وعبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، نشر وزير الشباب والرياضة صورة للكتاب قائلاً: "اللاعب جيلون محمد حمد أمين، عراقي الجنسية بالولادة ويحق له تمثيل العراق دولياً حسب الكتاب الصادرة من وزارة الداخلية/ مكتب الوزير إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم ونسخة منه إلى وزارة الشباب، تبعاً لوالده واستنادا لما جاء بأحكام المادة ٣/أ من القانون النافذ والتي تنص: يعتبر عراقياً من ولد لأب عراقي أو أم عراقية".



وأضاف الوزير في منشوره: "بضوء هذا الكتاب يحق للاعب جيلون حمد تمثيل منتخب العراق في البطولات الدولية".

يذكر أن حمد يلعب في صفوف غوريتسا الكرواتي، بعدما انتقل اليه في فترة الانتقالات الحالية قادماً من إنشيون يونايتد الكوري الجنوبي.

وسبق أن مثل حمد اندية هاماربي ومالمو في السويد وهوفنهايم في ألمانيا.