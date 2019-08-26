العثور على جثة رجل قضى رمياً بالرصاص جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قوة أمنية عثرت على جثة رجل مجهول الهوية مرمية على حانب طريق منطقة الرستمية"، مبيناً أن "الجثة بدت عليها آثار إطلاق نار بمنطقة الرأس".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "القوة نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي من أجل اتخاذ اللازم.



يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة، فيما تعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.