بالفيديو: بين الامتيازات ونسفها... قانون المحكمة الاتحادية يتأرجح في أروقة البرلمان

وللحديث أكثر عن الجدل حول قانون المحكمة الاتحادية ننقل اليكم مقابلة خاصة مع القاضي قاسم العبودي، ضمن نشرة أخبار السومرية.

فهل يوجد غطاء قانوني لان يكون رئيس المحكمة الاتحادية نفسه رئيس الجهاز القضائي بـصـورة عامة؟ وكون القانون ينص على وجود اربعة فقهاء يتم ترشيحهم من الوقفين السني والشيعي، فهل هذا منصف لباقي المكونات في العراق؟ وما هي أبرز التغييرات التي ستقوم بها القانونية النيابية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية؟



الاجابة عن هذه الأسئلة وسواها، في هذا الفيديو المرفق أعلاه.