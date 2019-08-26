تستعد اللجنة القانونية النيابية لخوض معركة مقبلة داخل اروقة البرلمان بخصوص قانون المحكمة الاتحادية، بعد ان اكدت ان صيغته الحالية مرفوضة جملة وتفصيلا ولاسباب كثيرة.
فهل يوجد غطاء قانوني لان يكون رئيس المحكمة الاتحادية نفسه رئيس الجهاز القضائي بـصـورة عامة؟ وكون القانون ينص على وجود اربعة فقهاء يتم ترشيحهم من الوقفين السني والشيعي، فهل هذا منصف لباقي المكونات في العراق؟ وما هي أبرز التغييرات التي ستقوم بها القانونية النيابية في مشروع قانون المحكمة الاتحادية؟
الاجابة عن هذه الأسئلة وسواها، في هذا الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: بين الامتيازات ونسفها... قانون المحكمة الاتحادية يتأرجح في أروقة البرلمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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