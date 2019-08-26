مكتب الهجرة بنينوى: 25 عائلة تغادر يوميا منازلها المدمرة للعودة الى المخيمات

كشف مكتب الهجرة والمهجرين في نينوى، الاثنين، ان 25 عائلة تغادر يوميا منازلها المدمرة للعودة الى المخيمات، فيما اشار الى ان هناك عدة اسباب للنزوح العكسي.

ونقلت صحيفة الشرق الاوسط عن مدير المكتب خالد إسماعيل قوله ان "نحو 25 عائلة يومياً تغادر منازلها المدمرة في نينوى للعودة مجدداً إلى مخيمات النازحين بحثاً عن خدمات أفضل".

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واضاف "اننا شاهدنا على مدار الـ18 شهراً الماضية هجرة عكسية عودة إلى المخيمات أو إلى إقليم كردستان المحاذي لنينوى"، لافتا الى ان "أسباب النزوح العكسي مختلفة، وفقاً للمناطق، منها ما يتعلق بالأوضاع الأمنية أو الظروف المادية والمعيشية أو عدم صلاحية دور العوائل المهدمة للسكن".

وعادت نحو 72 ألف عائلة إلى محافظة نينوى منذ نهاية المعارك وطرد تنظيم "داعش" نهاية عام 2017، حيث عاد الكثير إلى الجانب الشرقي من الموصل الذي بقي على حاله عند نهاية القتال ووجد السكان الذين عادوا المحال التجارية والمطاعم وأعادوا فتحها من جديد، لكن الأمر ليس كذلك في المدينة القديمة في غرب الموصل، حيث ما زالت تلال من الأنقاض تقطع طرق وتعزل منازل مدمرة.