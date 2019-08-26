ترامب يعرض الوساطة بين الهند وباكستان لحل أزمة كشمير

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، لعب دور الوساطة بين الهند وباكستان بشأن النزاع القائم في إقليم كشمير بين البلدين.

بدوره، قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، خلال لقائه ترامب على هامش قمة مجموعة الدول السبع: "نثق بأنه يمكننا مناقشة أزمتنا مع باكستان والتوصل لحل لها".

وكشف ترامب عن نيته التوسط في أزمة كشمير المتصاعدة بين الهند وباكستان، منذ إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي للإقليم.

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وكانت وزارة الخارجية الباكستانية أعلنت أن إسلام آباد قررت إحالة قضية إقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند إلى محكمة العدل الدولية.

ويشهد الإقليم الحدودي توترات جديدة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي الدستوري في ولاية جامو وكشمير بالإقليم الحدودي المتنازع عليه.