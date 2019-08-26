مجموعة السبع تقرر تخصيص 20 مليون دولار مساعدات طارئة "للأمازون"

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الإثنين 26 أغسطس 2019
أعلن قصر "الإليزيه" أن "مجموعة السبع" قررت تخصيص عشرين مليون دولار كمساعدات طارئة للأمازون بشكل أساسي، لإرسال طائرات إطفاء لإخماد الحرائق المندلعة في المنطقة.
وأفاد "الإليزيه" في بيان بثه راديو فرنسا الدولي اليوم الإثنين، بأنه بالإضافة إلى هذا الأسطول الجوي، وافقت "مجموعة السبع" على حزمة مساعدات متوسطة الأجل لإعادة "التحريج" والتي سيتم تقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر المقبل، حيث سيكون من الضروري الحصول على موافقة البرازيل والعمل مع المنظمات غير الحكومية والسكان المحليين.
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، حسبما ذكر راديو "أوروبا 1" الفرنسي - أن باريس ستقدم الدعم العسكري لمكافحة الحرائق التي تعصف بغابات الأمازون منذ عدة أسابيع.
ووصف الرئيس الفرنسي، في مؤتمر صحفي، هذه الحرائق بأنها مأساة للبشرية.
وانطلقت جلسة "المناخ والتنوع البيولوجى والمحيطات" في وقت سابق، آخر أيام قمة مجموعة الـسبع المنعقدة حاليا في مدينة "بياريتز" الفرنسية.
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