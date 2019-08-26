ظروف صحة أمير الكويت الغامضة تشعل تويتر

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الإثنين 26 أغسطس 2019

أمير الكويت

اثار وضع امير الكويت الصحي الشيخ صباح الاحمد مواقع التواصل الاجتماعي رغم تأكيدات الديوان الأميري أنه تعافى، منذ أسبوع، من أزمة صحية ألمت به.



وقال مغردون الكويتيون، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد، عن تهنئتهم للأمير والدعاء له بدوام الصحة، والتحذير من الترويج لشائعات غير صحيحة تتعلق بذلك.

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وكتب الفنان الكويتي "عبدالله الرويشد": "اللهم أحفظ سيدي صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح وأمده بالصحة والعافية وأطل في عمره".

وكتبت مغردة سعودية، تدعى "تغريد العتيبي": "اللهمّ إنّي أسألك من عظيم لطفك، وكرمك، وسترك الجميل، أن تشفي أمير الكويت وتمدّه بالصّحة والعافية. لا بأس عليه، طهور إن شاء الله". وقال "طلال الكشتي": "اللهم اشف والدنا وأميرنا سمو الشيخ صباح الأحمد وانثر العافيه في جسده واسقه لذة الصحة واجعله سالما معافا لا ضرر فيه.. رب اشفه شفاء لا يغادر سقما اللهم آمين".

ووصف حساب "بوخالد"، أمير الكويت بـ"أمير الإنسانية"، داعيا بالشفاء له.

وذكر آخرون أن تداول الشائعات وترويجها يوقع صاحبها تحت طائلة المحاسبة القانونية، وذلك بعد إشارة بعض الحسابات الإخبارية لوجود حسابات وهمية تبث أخبارًا غير صحيحة عن صحة الأمير بغرض زعزعة الأمن والاستقرار.