مباحثات ثنائية بين ملك الأردن وولى عهد أبوظبى

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 بحث ملك الأردن الملك عبد الله الثانى العلاقات الثنائية مع ولى عهد أبوظبى القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفى اليوم الاثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" أن الملك عبد الله الثانى تلقى اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية والتاريخية الراسخة بين البلدين، والحرص على توطيدها فى مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض آخر التطورات الإقليمية الراهنة. Advertisements

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