Advertisements
الإثنين 26 أغسطس 2019
يدعو البابا فرانسيس لبذل جهود من أجل إطفاء الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون المطيرة في البرازيل.
يذكر أن رقما قياسيا من الحرائق يلتهم غابات الأمازون.
وفي عظته يوم الاثنين في الفاتيكان، أخبر البابا فرانسيس الآلاف من الناس قائلا "إننا جميعا نشعر بالقلق إزاء حرائق الأمازون".
وحث البابا الحشود على الصلاة من أجل السيطرة على الحرائق بأسرع وقت ممكن.
وشدد البابا على أهمية الغابات ووصفها بأنها الرئة الرئيسية لكوكبنا.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر بابا الفاتيكان يدعو لبذل جهود من أجل إطفاء حرائق غابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.