بابا الفاتيكان يدعو لبذل جهود من أجل إطفاء حرائق غابات

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الإثنين 26 أغسطس 2019

يدعو البابا فرانسيس لبذل جهود من أجل إطفاء الحرائق التي تلتهم غابات الأمازون المطيرة في البرازيل.



يذكر أن رقما قياسيا من الحرائق يلتهم غابات الأمازون.

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وفي عظته يوم الاثنين في الفاتيكان، أخبر البابا فرانسيس الآلاف من الناس قائلا "إننا جميعا نشعر بالقلق إزاء حرائق الأمازون".

وحث البابا الحشود على الصلاة من أجل السيطرة على الحرائق بأسرع وقت ممكن.

وشدد البابا على أهمية الغابات ووصفها بأنها الرئة الرئيسية لكوكبنا.