البريد الإماراتى تطلق طابع تذكارى بالذكرى الـ 150 لميلاد غاندى

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الإثنين 26 أغسطس 2019

أصدر بريد الإماراتى، خلال المشاركة فى الاحتفال بمرور 150 عاماً على ميلاد المهاتما غاندي، طابعاً تذكارياً لهذه المناسبة، يعبر عن التقدير لأعظم زعيم للهند فى التاريخ الحديث. وكان للمهاتما غاندى، دور كبير فى تأسيس الهند الحديثة، بعد أن نجح من خلال كفاحه البطولى فى تحقيق الاستقلال لبلاده بقيادته ثورة تعتمد على الاحتجاجات السلمية، ولمع اسمه ليلقب بأبى الهند، بعد أن حظى بالتقدير والاحترام الواسع من الشعب لجهوده الكبيرة لتوحيد الناس من دون تفريق على أساس العرق، أو الدين. وقال عبد الله محمد الأشرم، المدير التنفيذى للمجموعة بالوكالة "استعداداً للاحتفال بالذكرى السنوية لميلاد المهاتما غاندى فى الثانى من أكتوبر المقبل، يصدر بريد الإمارات طابعاً تذكارياً تقديراً للقيم التى جسدها غاندى والتزم بها خلال كفاحه، ويذكّرنا هذا الطابع بتأثيره العميق فى تطور البشرية جمعاء، فتعاليمه التى تحض على التسامح والاحترام تشكل إرثاً إنسانياً لنا جميعاً، وحتى بعد مرور سبعين عاماً على وفاته، ما زلنا نشهد تأثير تعاليمه فى جميع بقاع العالم، وما زال منارة تتعلم منها الإنسانية لأجيال قادمة". يذكر أن البريد الإماراتى، أصدر 6000 نسخة من هذا الطابع التذكارى، وهى متوفرة فى مراكز خدمات السعادة المركزية التابعة لبريد الإمارات.

