الإمارات وكازخستان تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية

Advertisements الإثنين 26 أغسطس 2019 بحث الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتى مع السفير الكازخستانى لدى الإمارات "ماديار مينيليكوف"، سبل تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم /الاثنين/، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - سبل تطوير التعاون المشترك في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. Advertisements

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