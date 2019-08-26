المستشارة الألمانية: أجرينا محادثات بناءة مع ترامب بشأن إيران

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الإثنين 26 أغسطس 2019
ميركل
كتب
متابعات_الخليج 365
قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، "أجرينا محادثات بناءة مع ترامب بشأن إيران".
وأضافت ميركل في تصريحات - رصدها "الخليج 365" - "لا يزال أمامنا الكثير لنفعله لتحقيق تقدم بشأن الملف الإيراني".
وتابعت "لدينا جميعا مصلحة كبيرة في حل سلمي للوضع الخاص بإيران لكنه لن يكون سهلا".
وكان الرئيس دونالد ترامب، قال "هناك توافق في الرأي بين قادة الدول السبعة بشأن إيران".
وأشار إلى أن "إيران تعاني من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب العقوبات".
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