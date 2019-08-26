Advertisements
هونغ كونغ: توقيف 65 متظاهرا خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع
الإثنين 26 أغسطس 2019
أعلنت شرطة هونغ كونغ اليوم الإثنين أنها اعتقلت 65 شخصاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، خلال الاحتجاجات الشديدة المناهضة للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع .
وقالت الشرطة في بيان إن المتظاهرين وجهت إليهم عدة اتهامات بما في ذلك التجمع غير القانوني وحيازة سلاح هجومي والاعتداء على ضباط الشرطة.
وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الفوضوية إلقاء المتظاهرين الحجارة وقنابل البنزين على شرطة مكافحة الشغب من وراء الحواجز التي تم وضعها على الطرق الرئيسية في شبه جزيرة كولون.
واشتبكت في وقت متأخر من يوم الأحد مجموعة مسلحة بأعواد من الخيزران مع شرطة مكافحة الشغب، مما دفع أحد الضباط إلى إطلاق طلقة تحذيرية باستخدام سلاح خدمته.
واستخدمت الشرطة لأول مرة مدفع مياه ضد المحتجين يوم الأحد واستخدمت الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لتفريق الحشود.
كما أصيب 48 شخصاً بجروح خلال الاحتجاجات، وفقاً لسلطات مستشفى هونغ كونغ.
يشار إلى أنه تم اعتقال أكثر من 830 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في 9 يونيو الماضي.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر هونغ كونغ: توقيف 65 متظاهراً خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.