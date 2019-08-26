هونغ كونغ: توقيف 65 متظاهراً خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع

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هونغ كونغ: توقيف 65 متظاهرا خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع

الإثنين 26 أغسطس 2019

أعلنت شرطة هونغ كونغ اليوم الإثنين أنها اعتقلت 65 شخصاً، من بينهم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، خلال الاحتجاجات الشديدة المناهضة للحكومة خلال عطلة نهاية الأسبوع .



وقالت الشرطة في بيان إن المتظاهرين وجهت إليهم عدة اتهامات بما في ذلك التجمع غير القانوني وحيازة سلاح هجومي والاعتداء على ضباط الشرطة.

وشهدت عطلة نهاية الأسبوع الفوضوية إلقاء المتظاهرين الحجارة وقنابل البنزين على شرطة مكافحة الشغب من وراء الحواجز التي تم وضعها على الطرق الرئيسية في شبه جزيرة كولون.

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واشتبكت في وقت متأخر من يوم الأحد مجموعة مسلحة بأعواد من الخيزران مع شرطة مكافحة الشغب، مما دفع أحد الضباط إلى إطلاق طلقة تحذيرية باستخدام سلاح خدمته.

واستخدمت الشرطة لأول مرة مدفع مياه ضد المحتجين يوم الأحد واستخدمت الغاز المسيل للدموع على نطاق واسع خلال احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع في محاولة لتفريق الحشود.

كما أصيب 48 شخصاً بجروح خلال الاحتجاجات، وفقاً لسلطات مستشفى هونغ كونغ.

يشار إلى أنه تم اعتقال أكثر من 830 شخصاً منذ بدء الاحتجاجات في 9 يونيو الماضي.