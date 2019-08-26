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إسرائيل تشن غارات جوية على موقع عسكري فلسطيني بلبنان

الإثنين 26 أغسطس 2019

قالت صحيفة النهار اللبنانية، إن إسرائيل شنت غارات جوية على موقع عسكري تابع لجماعة فلسطينية في لبنان قرب الحدود السورية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.



وأضافت الصحيفة أن الموقع تابع للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة.

وقالت النهار إن "ثلاث غارات استهدفت سلسلة جبال لبنان الشرقية المقابلة لجرود بلدة قوسيا غربي زحلة".

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وقال مسؤول من الموقع الفلسطيني في بلدة قوسيا إن الهجمات استهدفت الموقع، ولم تؤد إلا إلى خسائر مادية فقط دون وقوع ضحايا. وذكرت النهار أن نيران مضادة للطائرات أطلقت من الموقع.

وقال للنهار إن طائرات مسيرة استهدفت أحد مواقعهم بثلاثة صواريخ صغيرة، مشيراً إلى عدم وقوع ضحايا.

وقالت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي لرويترز: "لا نعلق على تقارير خارجية".

ولم يتسن الاتصال بالجيش اللبناني للتعليق.