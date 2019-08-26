مدارس الإمارات تُعلن عن مفاجأت للطلاب تشجيعاً لهم

Advertisements

الإثنين 26 أغسطس 2019

أعلنت مدارس خاصة فى أبوظبى، استمرارها فى تسجيل الطلبة، وطرحت عروض تخفيض على الرسوم الدراسية وصلت إلى 60%، لتشجيع ذوى الطلبة على تسجيل أبنائهم. ووفقا لموقع "الإمارات اليوم"، أرجع معلمون وإداريون السبب فى ذلك، إلى زيادة أعداد المدارس الخاصة، خلال السنوات الأربع الأخيرة، ما يصبّ فى مصلحة الطالب والعملية التعليمية، مطالبين أولياء الأمور باختيار المدارس بناءً على المستوى الأكاديمى، وألا ينساقوا وراء الخصومات. وأشارت إحصاءات، إلى أن عدد المدارس فى العام الدراسى 2015 / 2016، بلغ 186 مدرسة توفر نحو 250 ألف مقعد، ومسجل به 236 ألف طالب وطالبة، وفى العام الدراسى 2016 / 2017، بلغ عدد المدارس الخاصة 191 مدرسة، توفر 274 ألف مقعد دراسى فيما بلغ عدد الطلبة 241 ألف طالب وطالبة، فيما وصل عدد المدارس خلال العام الدراسى 2018 – 2019، إلى 198 مدرسة توفر 295 ألف مقعد دراسى، ومسجل بها 251 ألف طالب وطالبة، فيما توقعت دائرة التعليم والمعرفة أن يبلغ عدد الطلبة الملتحقين بالمدارس الخاصة فى إمارة أبوظبى 283 ألفاً و798 طالباً وطالبة بحلول العام الدراسى 2020/‏‏‏‏‏‏‏2021. كما تم رصد، إعلانات ممولة على موقع التواصل الاجتماعى، لمدارس خاصة فى أبوظبى، تفيد بتوافر مقاعد شاغرة، واستمرار تسجيل الطلبة فى الصفوف الدراسية، وتضمنت الإعلانات خصومات عند التسجيل، وخصومات إضافية للأخوة وللمتفوقين، فيما تلقى ذوو طلبة عشرات الرسائل تدعوهم إلى التسجيل فى المدارس، فيما أظهرت إحصاءات دائرة التعليم والمعرفة وجود 44.2 ألف مقعد دراسى شاغر فى المدارس، حيث بلغت القدرة الاستيعابية للمدارس الخاصة فى أبوظبى 295.3 ألف مقعد دراسى، فيما يبلغ عدد الطلبة المسجلين 251.1 ألف طالب وطالبة.

