Advertisements

7 قتلى إثر اصطدام طائرة صغيرة ومروحية في إسبانيا

الإثنين 26 أغسطس 2019

قالت حكومة جزر البليار عبر موقع تويتر إن سبعة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم يوم الأحد، إثر حادث تصادم بين مروحية وطائرة فائقة الخفة في جزيرة مايوركا الإسبانية.



والقتلى السبعة هم راكبان على متن الطائرة، وزوجان مع طفليهما بالإضافة إلى قائد المروحية.

وكتبت السلطات المحلية عبر موقع تويتر أن ركاب المروحية "يحتمل" أن يكونوا ألماناًًً، بينما يحمل ركاب الطائرة الصغيرة الجنسية الإسبانية. ولم يتم تأكيد المعلومات رسمياً.

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوجين والطفلين الذين قتلوا في الحادث كانوا من ألمانيا.

وذكرت شبكة "آر تي في إي" الإسبانية أن طيار المروحية كان إيطالياً، كما تم وصف الشخصين على متن الطائرة الخفيفة بأنهما رجل من فالنسيا وصديق له.

ولم يُعرف أيضاً سبب الحادث الذي تردد أنه وقع قبل الظهيرة بالقرب من بلدة إنكا.

وكتبت فرانسينا أرمنغول، رئيسة جزر البليار، عبر موقع تويتر: "إننا نشعر بالقلق والهلع من هذا الحادث. نتوجه بدعواتنا للضحايا".

Advertisements

وبعث رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز بتعازيه لعائلات الضحايا.

وهرع السكان المحليون إلى موقع التحطم بعد سماع صوت الانفجار.

وتم استدعاء الشرطة وخدمات الإطفاء إلى مكان الحادث، حيث اشتعلت النيران في الطائرة، حسبما ذكرت التقارير.

ونقلت قناة "آي بي 3" المحلية عن سيباستيا أوريول، رئيسة الأمن في البلدية، أن أجزاء من المروحية كانت مبعثرة على طريق ريفي قديم، وأن الطائرة تحطمت على أراض إحدى المقاطعات الريفية.

وأكدت شركة "روتورفلوغ هليكوبتر"، التي تدير رحلات الطائرات المروحية للسياح، تحطم المروحية.

وقالت الشركة، التي مقرها فرانكفورت في ألمانيا، في بيان صحفي إن "سبب الحادث لا يزال غير واضح تماماً".

وتابع البيان أن "مكتب الطيران الاتحادي الألماني والمكتب الاتحادي الألماني للتحقيق في حوادث الطائرات قد تم إعلامه بالفعل بشأن الحادث من قبل روتورفلوغ". وفتحت السلطات تحقيقا لمعرفة سبب الحادث.