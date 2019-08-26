استقالة عضو المكتب السياسى بحزب رئيس حكومة تونس السابق

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الإثنين 26 أغسطس 2019

كتب Advertisements وكالات_الخليج 365

أعلن الدكتور برهان بلخيرية، عضو المكتب السياسي لحركة "تحيا تونس" استقالته من الحزب.



وأكد الدكتور بلخيرية في بيان صادر عنه، ونشرته وسائل الإعلام المحلية، أنه أمام الممارسات غير الديمقراطية التي يعاينها في الفترة الأخيرة من قبل رئيس الحكومة ورئيس حزب "تحيا تونس" يوسف الشاهد تدفعه إلى اتخاذ قرار استقالته من المكتب السياسى وحزب تحيا تونس. واستشهد بلخيرية بما جرى لحافظ قايد السبسي يوم الجمعة الماضى، لدى عودته من الخارج في مطار تونس قرطاج، حين تم إيقافه، وتفتيشه، ثم الطريقة التي تم بها القبض على الناشط السياسي والمرشح لرئاسة الجمهورية نبيل القروي مؤكدا أن هذه الممارسات لا تشير إلا لأمر واحد وهي أن تونس في خطر وعلى أبواب ديكتاتورية جديدة.