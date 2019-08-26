شكرا لقرائتكم خبر عن ترمب: مجموعة السبع متحدة بشأن إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (فرنسا) أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الاثنين) أن مجموعة السبع موحدة بشأن إيران، خصوصاً بشأن الهدف المشترك المتعلق بضمان عدم حيازتها أسلحة نووية. وأشار ترمب وإلى جانبه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الى «وحدة صف كبرى» ازاء إيران، وذلك خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا، موضحاً «لقد وصلنا تقريباً إلى استنتاج» بهذا الصدد، فيما قالت ميركل إن المفاوضات المتعلقة بتحقيق الهدف «تسير ببطء».

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الاثنين) أن مجموعة السبع موحدة بشأن إيران، خصوصاً بشأن الهدف المشترك المتعلق بضمان عدم حيازتها أسلحة نووية. وأشار ترمب وإلى جانبه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الى «وحدة صف كبرى» ازاء إيران، وذلك خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس جنوب غرب فرنسا، موضحاً «لقد وصلنا تقريباً إلى استنتاج» بهذا الصدد، فيما قالت ميركل إن المفاوضات المتعلقة بتحقيق الهدف «تسير ببطء».

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