شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يوجه بوقف إطلاق النار في عدن وأبين وشبوة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) وجه وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي، اليوم (الاثنين)، كافة الوحدات العسكرية للجيش اليمني في محافظات عدن وأبين وشبوة بوقف إطلاق النار. كشف ذلك وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، موضحا عبر حسابه في «تويتر» أن هذا التوجيه يأتي استجابة لدعوة قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.



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