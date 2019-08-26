شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: نقف صفاً واحداً مع السعودية.. وندعم إجراءاتها لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (المنامة) أدانت مملكة البحرين بشدة إطلاق مليشيات الحوثي المدعومة من إيران عدة صواريخ باليستية باتجاه مدينة جازان في المملكة العربية السعودية، في اعتداء إرهابي متكرر واستهداف مرفوض للمدنيين والآمنين. وأشادت وزارة الخارجية بمملكة البحرين في بيان صدر اليوم (الاثنين) بقيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن وتصديها لهذه الأعمال الإرهابية الجبانة، مجددة موقفها الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية ضد كل من يحاول المساس بأمنها واستقرارها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات لمكافحة الإرهاب على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشددة على ضرورة قيام المجتمع الدولي باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد مليشيات الحوثي وكل التنظيمات الإرهابية وكل من يدعمها أو يمولها حفاظا على الأمن والسلم الدوليين.



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