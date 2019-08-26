«12 يوماً من الاختفاء» .. القصة الكاملة للعثور على «عبير» في تركيا

الموجز

أكدت وسائل الإعلام السعودية بأنه تم العثور على المواطنة السعودية التي اختفت في اسطنبول قبل نحو 12 يوما.

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر في سفارة السعودية في أنقرة قوله إنه تم العثور على الفتاة المختفية "عبير" منذ نحو أسبوع في إسطنبول.

وكشفت أن التنسيق جاري مع ذوي الفتاة "عبير" لاستلامها.

وقد باشرت السفارة السعودية اليوم الاثنين متابعة التحقيقات مع الجهات الأمنية التركية، بعد عثورها على الفتاة عبير.

وكانت الفتاة بصحبة عائلتها في اسطنبول وأثناء التجول في أحد المتاجر توارت عن الأنظار.

وأكدت صحيفة "الرياض" نقلا عن مصادر مطلعة أن السفير السعودي في تركيا وليد الخريجي يتابع الحادثة، والسفارة في صدد إصدار بيان حتى يتم الانتهاء من كافة مجريات التحقيقات.

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القصة الكاملة للعثور على «عبير» في تركيا

بعد ١٢ يوما من الاختفاء ، نجحت سفارة المملكة في اسطنبول من العثور على الفتاه عبير ، والتي توارت عن الأنظار أثناء تجولها مع العائلة في سوق بالقرب من الفندق الذي تقيم فيه بإسطنبول وفق ما نشرته جريدة اليوم.

وأكد مصدر بالسفارة لليوم ، انه فور حدوث الواقعة تم التواصل بشكل مباشر وسريع مع الجهات المختصة في تركيا ، للوصول إلى ملابسات الحادث والعثور على الفتاة.

وأوضح المصدر أن السفارة كانت على تواصل يومي مع عائلة الفتاة لطمأنتهم واطلاعهم على مستجدات الأحداث أولاً بأول.

وكان فيصل ، شقيق الفتاة كشف تفاصيل الواقعة ، وقال إن القنصلية في إسطنبول، تتابع الحادثة مع الشرطة التركية، فيما يتواجد هو أيضًا في المدينة التركية لمعرفة مصير أخته عبير.

وأضاف أن شقيقته لم تحمل معها مبلغًا كبيرًا من المال، أو حليًّا ذهبية عند اختفائها، مساء يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي.