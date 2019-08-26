الكشف عن «صفقة القرن» قد يتم قبل الانتخابات الإسرائيلية

الموجز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين إنه قد يتم الكشف عن تفاصيل اتفاق السلام المعروف باسم " صفقة القرن " قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 17 سبتمبر المقبل وفقا لأخبار اليوم المصرية .
وأوضحت أخبار اليوم أن هذا التصريح جاء على هامش مشاركته في اجتماعات قمة مجموعة العشرين في فرنسا؛ وفقا لما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.
وأضاف أنه يعتقد أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين مهتمون بالتوصل إلى اتفاق سلام، وأن الفلسطينيين سوف يجلسون على طاولة المفاوضات؛ من أجل تلقي التمويل الأمريكي الذي تم تعليقه - على حد تعبيره -.
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