تقي الدين استنكر الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية: لتتحرك الدولة بشكل رسمي

استنكر رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​ "الاعتداء الاسرائيلي على ​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​ بواسطة الطائرات المسيرة على السيادة ال​لبنان​ية "، مطالباً ​الدولة اللبنانية​ "أن تتحرك بشكل رسمي وسريع من أجل تقديم شكوى ل​مجلس الأمن​ الأن هذا العدوان هو خرق فاضح للقرار 1701 وهو عدوان استفزازي من قبل العدو الصهيوني الغاصب وانتهاك واضح لسيادة اللبنانية".

وفي بيان له، لفت تقي الدين إلى أن "​المقاومة​ تبقى ضرورة وطنية تحمي لبنان واللبنانيين إلى جانب ​الجيش اللبناني​ وهي ضمانة في الدفاع عن حدودنا ووحدتنا الداخلية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا وتمر بها المنطقة".