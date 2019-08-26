تقي الدين استنكر الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية: لتتحرك الدولة بشكل رسمي

استنكر رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين "الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت بواسطة الطائرات المسيرة على السيادة اللبنانية "، مطالباً الدولة اللبنانية "أن تتحرك بشكل رسمي وسريع من أجل تقديم شكوى لمجلس الأمن الأن هذا العدوان هو خرق فاضح للقرار 1701 وهو عدوان استفزازي من قبل العدو الصهيوني الغاصب وانتهاك واضح لسيادة اللبنانية".
وفي بيان له، لفت تقي الدين إلى أن "المقاومة تبقى ضرورة وطنية تحمي لبنان واللبنانيين إلى جانب الجيش اللبناني وهي ضمانة في الدفاع عن حدودنا ووحدتنا الداخلية في هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها وطننا وتمر بها المنطقة".
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