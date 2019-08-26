النائب نصرالله: متمسكون بالمقاومة ولن نتنازل عنها على الاطلاق

أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ​محمد نصرالله​ أننا "سنبقى متمسكين ب​المقاومة​ ولن نتنازل عنها على الاطلاق بل سيزداد تمسكنا".

وفي كلمة له خلال احتفال في ​النبطية الفوقا​ رأى نصرالله أن "​لبنان​ يعاني اليوم من ازمة اقتصادية اجتماعية حادة جدا الى حد باتت تشكل خطرا على النظام والكيان"، معتبرا ان "المطلوب اليوم ان تستيقظ ​الحكومة​ خاصة ، ورجال الدولة عامة من اجل ان نستنهض لبنان مجددا وذلك عن طريق اعتماد العلم وسيلة لاخراج لبنان من ازماته بوضع خطة استراتيجية اقتصادية علمية تستنهض قطاعات الانتاج على حساب فرض الضرائب على المواطنين".



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