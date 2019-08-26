وديع الخازن هنأ بعيد الأمن العام: لهذه المؤسسة الأمنية البارزة دور كبير

هنأ رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ مدير عام ​الأمن العام​ ​اللواء عباس ابراهيم​ بعيد الأمن العام الرابع والسبعين، مشيراً إلى أنه "بعد مرور أربعة وسبعين عامًا على تأسيسها، تأتي هذه الذكرى لتؤكّد أهمية مديرية الأمن العام في سلّم الأولويات الوطنية التي تحفظ هيبة ​الدولة​ وإحترام القوانين الراعية فيها، خصوصًا بعدما تعزّز هذا الدور ليشمل في عهدكم رعاية التصالح والوفاق الداخلي الذي يشكّل مدماكًا أساسيًا في مواجهة الأخطار المحيطة بنـا، في ظل أشرس الحروب وأدهاها على المصير".

وفي برقية أرسلها إلى اللواء ابراهيم، لفت الخازن إلى أنه "كان لهذه المؤسسة الأمنية البارزة دور كبير، تجاوز الحدود في أزمات متعدّدة، عندما إستطعتم، بحكمتكم وصبركم الطويل، إنقاذ الكثير من الرهائن من أيدي المتطرّفين الإرهابيين، وأسهمتم بشكل ملفت في تحرير المحتجزين وأخذ الله بيدكم لِما فيه خدمة ​لبنان​ وأبنائه ومصيره الدقيق في هذه المرحلة الحرجة التي نمر بها".