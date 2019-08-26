جشي: المقاومة بتلاحمها مع الجيش اللبناني والاحتضان الشعبي لها حققت الانتصار

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي أن "المقاومة بتلاحمها مع الجيش اللبناني والاحتضان الشعبي لها، حققت الانتصار على العدو الإسرائيلي عام 2006 وبددت أحلامه وأحلام الأميركي في المنطقة، وأنهت مشروع الشرق الأوسط الجديد الذي كان يحضر لنا".
وفي كلمة له خلال رعايته حفل تكريم الطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة عيتيت الجنوبية، دعا جشي "جميع الأفرقاء السياسيين في لبنان إلى التلاحم والتعاون فيما بينهم لرفع الحرمان ومعالجة المشاكل القائمة ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه بلدنا، وتوحيد الجهود من أجل تحقيق مصالح الناس من خلال خطط اقتصادية بعيداً عن الفساد والهدر السياسي والمالي، لا سيما وأن هذا الشعب الذي صمد وصبر، يستحق أن نهتم به ونقف إلى جانبه من أجل الثبات في أرضه ووطنه".
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