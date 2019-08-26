الشرطة القضائية توقف ثلاثة من أفراد شبكة محترفة لتجارة وترويج المخدرات

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ في بيان أنه "نتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، التي دامت لأكثر من شهر في محيط بلدة "بيت مسك"، تمكنت المجموعة الخاصة في ​الشرطة القضائية​، بتاريخ 24/8/2019، من إحباط عملية تسليم عدّة حقائب يد تحتوي على مخدرات موضبة بحرفية ومجهزة للتوزيع على المروجين، بهدف ترويجها على آلاف الزبائن في مناطق عدّة من ​محافظة جبل لبنان​، من قِبل شبكة محترفة تستخدم لوحات سيارات مزورة وأسماء وهمية وأرقام خلوية يتم استبدالها بشكل مستمر"، مشيرة الى أنه "من خلال المتابعة، وبطريقة خاطفة، جرى توقيف أحد أفرادها، على متن ​سيارة​ نوع "هيونداي" ذات زجاج حاجب للرؤية ولوحة مزورة، ويدعى: أ. د. (مواليد عام 1968، لبناني) ملقب بـ:"ابو طاقية" ضبط بحوزته حقائب يد تحتوي على أكثر من /1200/ ظرف من مادتي باز ​الكوكايين​ وكوكايين، وكمية من مادة ​حشيشة الكيف​، ومسدس حربي مع ممشطين، ومبلغ من ​المال​ و/3/ أجهزة خلوية. بالتحقيق معه، اعترف انه كان بصدد نقلها لتسليمها الى أشخاص بغية توزيعها على المروجين".

وأوضحت أنه "بالتاريخ ذاته، وفي محلتي ​الرويسات​ وطريق ​المتن​ السريع، أوقفت المجموعة الخاصة أيضاً، اثنين من أفراد الشبكة كانا في انتظار الموقوف الأول لاستلام المخدرات -كل على حدة- لتوزيعها لاحقاً على المروجين، وذلك بعد ان حاول أحدهما الفرار من عناصر المجموعة، وهما: م. س. (مواليد عام 1994، سوري) ملقب بـ:"الوحش" ي. ص. (مواليد عام 1993، سوري) ضبط بحوزة كل منهما /3/ هواتف خلوية ومبلغ مالي. أودع الموقوفون ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​، للتحقيق معهم، بناءً على إشارة ​القضاء​ المختص".