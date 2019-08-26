الشرطة القضائية توقف ثلاثة من أفراد شبكة محترفة لتجارة وترويج المخدرات

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في بيان أنه "نتيجةً لعمليات الرصد والتعقّب، التي دامت لأكثر من شهر في محيط بلدة "بيت مسك"، تمكنت المجموعة الخاصة في الشرطة القضائية، بتاريخ 24/8/2019، من إحباط عملية تسليم عدّة حقائب يد تحتوي على مخدرات موضبة بحرفية ومجهزة للتوزيع على المروجين، بهدف ترويجها على آلاف الزبائن في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان، من قِبل شبكة محترفة تستخدم لوحات سيارات مزورة وأسماء وهمية وأرقام خلوية يتم استبدالها بشكل مستمر"، مشيرة الى أنه "من خلال المتابعة، وبطريقة خاطفة، جرى توقيف أحد أفرادها، على متن سيارة نوع "هيونداي" ذات زجاج حاجب للرؤية ولوحة مزورة، ويدعى: أ. د. (مواليد عام 1968، لبناني) ملقب بـ:"ابو طاقية" ضبط بحوزته حقائب يد تحتوي على أكثر من /1200/ ظرف من مادتي باز الكوكايين وكوكايين، وكمية من مادة حشيشة الكيف، ومسدس حربي مع ممشطين، ومبلغ من المال و/3/ أجهزة خلوية. بالتحقيق معه، اعترف انه كان بصدد نقلها لتسليمها الى أشخاص بغية توزيعها على المروجين".
وأوضحت أنه "بالتاريخ ذاته، وفي محلتي الرويسات وطريق المتن السريع، أوقفت المجموعة الخاصة أيضاً، اثنين من أفراد الشبكة كانا في انتظار الموقوف الأول لاستلام المخدرات -كل على حدة- لتوزيعها لاحقاً على المروجين، وذلك بعد ان حاول أحدهما الفرار من عناصر المجموعة، وهما: م. س. (مواليد عام 1994، سوري) ملقب بـ:"الوحش" ي. ص. (مواليد عام 1993، سوري) ضبط بحوزة كل منهما /3/ هواتف خلوية ومبلغ مالي. أودع الموقوفون مكتب مكافحة المخدرات المركزي، للتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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