"تاتش" توضح أسباب الاستهلاك السريع لبيانات الخليوي

أوضحت شركة "تاتش"، في بيان "على أثر إزدياد تداول موضوع الاستهلاك السريع للبيانات عبر الهواتف الخلوية في الآونة الأخيرة"، أن "عوامل عدة تكمن وراء ارتفاع نسبة استخدام البيانات، أهمها الاستعمال الكثيف لقنوات التواصل الاجتماعي وخدمات سحابة الـCloud، واستهلاك الفيديو، وتطور ​الهواتف الذكية​ التي تحتوي على تطبيقات وأنظمة تعمل في الخلفية وتتسبب باستهلاك كبير للبيانات دون علم الزبون بها، وهي بمثابة تحديث ودعم للبرامج والتطبيقات"، مشيرة الى أن "كل ذلك أدى إلى تزايد اتجاه استهلاك البيانات على الهواتف الخلوية ولاسيما أن موسم الصيف يمثل الفترة الأنشط لجهة الاستهلاك".

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