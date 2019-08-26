جعجع إستنكرت الاعتداءات الاسرائيلية : لالزامها تطبيق القرار 1701

إستنكرت النائب ​ستريدا جعجع​ "الاعتداءات ال​إسرائيل​ية المتكررة على السيادة ال​لبنان​ية، وآخرها الهجوم بطائرتين مسيرتين على ​الضاحية الجنوبية​، كما استنكرت ترويع أهالي الضاحية الذين ارتابوا من الحادث الخطير وتداعياته التي أحيت في ذاكرتهم ​حرب تموز 2006​ وما جرته من ويلات وكوارث".

وفي بيان لها، دعت جعجع ​المجتمع الدولي​ إلى "تحمل مسؤولياته، وإلزام إسرائيل بتطبيق ​القرار 1701​، ومنعها من انتهاك السيادة اللبنانية"، مشددةً على "ضرورة ان يتقيد لبنان أيضا بمندرجات هذا القرار".

وأكدت ان "قوة لبنان تكمن بوحدة الموقف بين جميع مكوناته"، مشددةً على "ضرورة الالتزام ب​سياسة النأي بالنفس​، من أجل إبعاد لبنان عن محاور الصراع الخارجية، سيما ان المنطقة على فوهة ​بركان​، وحكمة اللبنانيين تكمن في كيفية توفير مستلزمات حماية لبنان وإنقاذه"، داعيةً إلى "تركيز الجهود والطاقات على ​الوضع الاقتصادي​ الذي يتطلب الاستقرار والاستنفار من أجل قيادة البلد إلى شاطئ الأمان".