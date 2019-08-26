جعجع إستنكرت الاعتداءات الاسرائيلية : لالزامها تطبيق القرار 1701

إستنكرت النائب ستريدا جعجع "الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على السيادة اللبنانية، وآخرها الهجوم بطائرتين مسيرتين على الضاحية الجنوبية، كما استنكرت ترويع أهالي الضاحية الذين ارتابوا من الحادث الخطير وتداعياته التي أحيت في ذاكرتهم حرب تموز 2006 وما جرته من ويلات وكوارث".
وفي بيان لها، دعت جعجع المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته، وإلزام إسرائيل بتطبيق القرار 1701، ومنعها من انتهاك السيادة اللبنانية"، مشددةً على "ضرورة ان يتقيد لبنان أيضا بمندرجات هذا القرار".
وأكدت ان "قوة لبنان تكمن بوحدة الموقف بين جميع مكوناته"، مشددةً على "ضرورة الالتزام بسياسة النأي بالنفس، من أجل إبعاد لبنان عن محاور الصراع الخارجية، سيما ان المنطقة على فوهة بركان، وحكمة اللبنانيين تكمن في كيفية توفير مستلزمات حماية لبنان وإنقاذه"، داعيةً إلى "تركيز الجهود والطاقات على الوضع الاقتصادي الذي يتطلب الاستقرار والاستنفار من أجل قيادة البلد إلى شاطئ الأمان".
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