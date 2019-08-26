دار الفتوى: بداية السنة الهجرية الجديدة يوافق يوم السبت 31 آب

أعلنت دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية أنَّ بداية السنة الهجرية الجديدة لعام 1441 يوافق يوم السبت الواحد والثلاثين من شهر آب الحالي 2019.
وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا "المولى عز وجل أن يعم الاستقرار والأمن والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خيرٍ ويمن وبركة".
هذا وسيوجه المفتي دريان رسالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة يوم الجمعة 30-8-2019 عند الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا في دار الفتوى.
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