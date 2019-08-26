دار الفتوى: بداية السنة الهجرية الجديدة يوافق يوم السبت 31 آب

أعلنت ​دار الفتوى​ في ​الجمهورية​ ال​لبنان​ية أنَّ بداية ​السنة​ الهجرية ​الجديدة​ لعام 1441 يوافق يوم السبت الواحد والثلاثين من شهر آب الحالي 2019.

وهنأ مفتي الجمهورية اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بالسنة الهجرية الجديدة، سائلا "المولى عز وجل أن يعم الاستقرار و​الأمن​ والسلام في لبنان والمنطقة وأن يجعلها سنة خيرٍ ويمن وبركة".

هذا وسيوجه المفتي دريان رسالة بمناسبة السنة الهجرية الجديدة يوم الجمعة 30-8-2019 عند الساعة الحادية عشرة والنصف ظهرا في دار الفتوى.