الاعلام المرئي والمسموع دان الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية: لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة

دان مجلس نقابة العاملين في ​الاعلام المرئي والمسموع​ "​العدوان الاسرائيلي​ والانتهاك الفاضح للسيادة اللبنانية من خلال سقوط طائرات مسيرة ارسلها ​العدو الاسرائيلي​ فوق الابنية السكنية في ضاحية ​بيروت​ الجنوبية حيث اصابت اضافة الى منازل المواطنين الآمنين مكاتب العلاقات الاعلامية في ​حزب الله​"، مؤكدا تضامنه مع الزملاء الاعلاميين.



ودعا المجلس ​الدولة اللبنانية​ الى "ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الجهات الدولية لكبح العدو من استمرار انتهاك السيادة اللبنانية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة".