الاعلام المرئي والمسموع دان الاعتداء الاسرائيلي على الضاحية: لتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة

دان مجلس نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع "العدوان الاسرائيلي والانتهاك الفاضح للسيادة اللبنانية من خلال سقوط طائرات مسيرة ارسلها العدو الاسرائيلي فوق الابنية السكنية في ضاحية بيروت الجنوبية حيث اصابت اضافة الى منازل المواطنين الآمنين مكاتب العلاقات الاعلامية في حزب الله"، مؤكدا تضامنه مع الزملاء الاعلاميين.
ودعا المجلس الدولة اللبنانية الى "ممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي على الجهات الدولية لكبح العدو من استمرار انتهاك السيادة اللبنانية وتنفيذ القرارات الدولية ذات الصلة".
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