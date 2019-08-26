عفيف: اللواء خير تفقد الاضرار بالضاحية والدولة تقوم بواجبها

رحب مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله ​محمد عفيف​ برئيس ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء محمد خير​ بعد تفقده موقع سقوط الطائرتين الاسرائيليتين في ​الضاحية الجنوبية​ والاضرار التي خلفتها.

وراى عفيف أن "​الدولة​ تقوم بواجبها على اكمل وجه واللواء خير تفقد الاضرار التي تعرض لها مكتب العلاقات الاعلامية وكلف جهة ما بتشخيص الاضرار للقيام بما يتوجب".

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