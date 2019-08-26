النشرة: طائرة استطلاع اسرائيلية تنفذ طلعات استكشافية من فوق مزارع شبعا

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن "​طائرة استطلاع اسرائيلية​ نوع م.ك. دون طيار تواصل خروقتها منذ الصباح لحرمة الاجواء اللبنانية في القطاع الشرقي من فوق ​مزارع شبعا​ وتنفذ بين الحين والآخر طلعات استكشافية بشكل دائري وعلى علو متوسط فوق ​العرقوب​ وحاصبيا امتدادا حتى مرتفعات جبل برغز ومجرى ​نهر الليطاني​ في ​البقاع الغربي​".

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