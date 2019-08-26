الكرملين: لا نعتبر دعوة روسيا للمشاركة في قمة مجموعة السبع استفزازا

أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، ​دميتري بيسكوف​، أن "​الكرملين​ لا يعتبر تصريحات الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، بشأن دعوة ​روسيا​ للمشاركة في القمة المقبلة ل​مجموعة السبع​، استفزازا"، مشدداً على أن "مشاركة روسيا في عمل هذه المجموعة لا تعد غاية بذاتها بالنسبة ل​موسكو​"، مشيرا إلى أن الأخيرة لا تنوي فرض مشاركتها فيها.

وذكر أن "الرئيس الروسي، ​فلاديمير بوتين​، يؤيد تطبيع العلاقات مع كل الدول الأعضاء في مجموعة G7"، مشيراً إلى ان "طبعا فإن بوتين يدعم تطبيع العلاقات مع كل الدول المشاركة في مجموعة السبع. واتصالاتنا مع عدد من هذه الدول، مثلا مع ​اليابان​ و​إيطاليا​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​، تتطور بشكل إيجابي".

وأضاف "رغم بعض الخلافات الموجودة بشكل حتمي في العلاقات مع هذه الدول، لا يزال هناك تطور وتوسع للحوار على مستويات مختلفة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحوار يساعد في تقليل حجم عدم الثقة والخلافات كما يساعد في مناقشة وإيجاد حلول في الحوار وليس في المواجهة ونأمل بأن تنضم الدول الأخرى إلى هذه النزعة لاحقا أيضا".