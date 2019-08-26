قيس الخزعلي: القصف الاسرائيلي خطوة عملية باتجاه الحرب

كشف الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق في ​العراق​ الشيخ ​قيس الخزعلي​ أن "التظاهرات ستعود الى العراق مجددا خلال شهر تشرين الأول المقبل"، معتبراً أن "القصف الاسرائيلي خطوة عملية باتجاه الحرب".

ولفت إلى أن "ما جرى من قصف اسرائيلي هو خطوة عملية باتجاه الحرب"، مؤكدا أنه "اذا تعرض العراق الى اعتداء يستدعي تدخلنا وتصدينا فسنفعل ذلك"، مشيراً إلى أن "التظاهرات ستنطلق مجددا في شهر تشرين الأول المقبل".