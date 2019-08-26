اشار الجناح العسكري للجبهة الشعبية القيادة العامة إلى ان "العدوان الاسرائيلي على مواقع ارتكاز عسكرية لجبهتنا تقع ما بين الحدود اللبنانية السورية في بلدة قوسايا في البقاع الأوسط يأتي ضمن دائرة الاستهداف الصهيوني ضد محور المقاومة بعد السقوط المدوي للحرب الكونية على سوريا وبعد كشف جبهتنا لحقيقة رواية تسليم رفاة الجندي الاسرائيلي المفقود زخاري بوميل".
وأكد الجناح العسكري على حقه بـ "الرد بكل قوة على هذا الاعتداء الآثم".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبهة الشعبية: نؤكد حقنا بالرد على الاعتداء الاسرائيلي على مواقعنا بقوسايا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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