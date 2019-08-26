الجبهة الشعبية: نؤكد حقنا بالرد على الاعتداء الاسرائيلي على مواقعنا بقوسايا

اشار الجناح العسكري للجبهة الشعبية ​القيادة​ العامة إلى ان "​العدوان الاسرائيلي​ على مواقع ارتكاز عسكرية لجبهتنا تقع ما بين ​الحدود اللبنانية السورية​ في بلدة قوسايا في ​البقاع الأوسط​ يأتي ضمن دائرة الاستهداف الصهيوني ضد محور ​المقاومة​ بعد السقوط المدوي للحرب الكونية على ​سوريا​ وبعد كشف جبهتنا لحقيقة رواية تسليم رفاة الجندي الاسرائيلي المفقود زخاري بوميل".

وأكد الجناح العسكري على حقه بـ "الرد بكل قوة على هذا الاعتداء الآثم".

