القوات المسلحة اليمنية: الطيران المسير نفذ هجوما واسعا على هدف عسكري في الرياض

أعلن متحدث باسم ​القوات المسلحة​ اليمنية أن "الطيران المسير نفذ هجوما واسعا بعدد من طائرات صماد3 على هدف عسكري في العاصمة ​السعودية​ ​الرياض​ والإصابة كانت مباشرة"، مشيرا الى ان "العملية الواسعة على الرياض تأتي في إطار توسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر". ودعا المتحدث باسم القوات المسلحة "المدنيين والشركات للابتعاد الكامل عن المواقع العسكرية والحيوية كونها أصبحت أهدافا مشروعة لنا".

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