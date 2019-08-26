أردوغان: نتوقع دخول قواتنا البرية إلى شرق الفرات في وقت قريب جدا

توقع الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ "دخول ​القوات التركية​ البرية إلى شرق الفرات في وقت قريب جدا"، مشيراً إلى "إننا نأمل ألا يلجأ أحد إلى اختبار عزمنا على تطهير حدودنا مع ​سوريا​ من الإرهابيين".

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