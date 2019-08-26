النشرة: الاشتباه بمجسمات على طريق عدلون والقوى الأمنية ضربت طوقا حول المكان

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، انه جرى الاشتباه بمجسمات على طريق عدلون عند مقام النبي ساري وهي عبارة عن دميتين منصوبتين قرب لوحة اعلانية، وقد حضرت ​القوى الامنية​ وضربت طوقا حول المكان بانتظار وصول الخبير العسكري.

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